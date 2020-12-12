Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) планирует провести турнир взамен отмененного чемпионата Европы, сообщает сайт организации.

«Мы будем стараться делать все возможное для сохранения спортсменами мотивации и планомерности подготовки к чемпионату мира», — сказал глава организации Александр Горшков.



Напомним, чемпионат Европы должен был пройти с 25 по 31 января в Загребе.

Ранее Наталья Бестемьянова прокомментировала отмену чемпионата Европы по фигурному катанию.