Президент «Ахмата» посетил тренировку команды перед игрой с «Ростовом»
Андрей Черников
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Президент грозненского «Ахмата» Магомед Даудов посетил тренировку команды перед игрой Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова», передает сайт команды.
Напомним, встреча состоится 13 декабря.
«Даудов призвал каждого отнестись с полной ответственностью к заключительным играм, пожелал удачи», — говорится в сообщении.
Ранее санкции США в отношении «Ахмата» назвали «дуростью».