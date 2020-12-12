Президент «Ахмата» посетил тренировку команды перед игрой с «Ростовом»

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Президент грозненского «Ахмата» Магомед Даудов посетил тренировку команды перед игрой Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова», передает сайт команды.

Напомним, встреча состоится 13 декабря.

«Даудов призвал каждого отнестись с полной ответственностью к заключительным играм, пожелал удачи», — говорится в сообщении.

Ранее санкции США в отношении «Ахмата» назвали «дуростью».