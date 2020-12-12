Газизов оценил летние трансферы «Спартака»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов оценил летние трансферы команды, передает Sport24.

«Кого-то мне удалось удержать в команде. Кого-то отдали в аренду и уменьшили нагрузку. Работа генерального менеджера была проделана очень хорошо. Клуб не потратил много денег, но идет на первом месте», — сказал Газизов.

Напомним, Газизов работал в «Спартаке» с лета по декабрь 2020 года.



Ранее Газизов прокомментировал ироничный пост пресс-службы «Спартака».