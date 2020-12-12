Коке хочет видеть Месси в «Атлетико»
Андрей Черников
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Игрок мадридского «Атлетико» Коке признался, что хочет видеть в команде форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси, передает AS.
«Иногда, разговаривая с друзьями, мы много смеемся и думаем, как убедить Месси перейти к нам. Может попросить Суареса поговорить с ним?» — сказал Коке.
Напомним, Месси выступает за сине-гранатовых с 2003 года.
Ранее Килиан Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов.