Бакаев поделился мыслями перед играми с «Сочи» и «Зенитом»

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Зелимхан Бакаев поделился мыслями перед играми своей команды с «Сочи» и «Зенитом» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в YouTube.

По его словам, два заключительных матча в 2020 году выйдут особенно тяжелыми.

«Наши соперники очень сильные, у них очень хорошие игроки. Что у «Сочи», что у «Зенита» — очень классные, опытные. Это будет битва. Не на жизнь, а на смерть», — сказал Бакаев.

Ранее сообщалось, что бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал свое увольнение из клуба.