Бакаев поделился мыслями перед играми с «Сочи» и «Зенитом»
Вадим Балканов
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Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Зелимхан Бакаев поделился мыслями перед играми своей команды с «Сочи» и «Зенитом» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в YouTube.
По его словам, два заключительных матча в 2020 году выйдут особенно тяжелыми.
«Наши соперники очень сильные, у них очень хорошие игроки. Что у «Сочи», что у «Зенита» — очень классные, опытные. Это будет битва. Не на жизнь, а на смерть», — сказал Бакаев.
Ранее сообщалось, что бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал свое увольнение из клуба.