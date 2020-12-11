РФС пожизненно отстранил арбитра за участие в договорном матче

Российский футбольный союз (РФС) пожизненно отстранил арбитра Максима Матюнина и бывшего исполнительного директора «Чайки» Олега Баяна за участие в договорном матче. Об этом сообщает пресс-служба организации.

На состоявшемся заседании Контрольно-дисциплинарного комитета были рассмотрены материалы проверки Департамента защиты игры РФС по матчу 1/32 финала Кубка России между «Чайкой» и «Армавиром», состоявшемся в августе 2018 года, о наличии признаков его договорного характера.

В ходе расследования КДК установил договорной характер поединка и аннулировал результат встречи, присудив «Чайке» техническое поражение со счетом 0:3.

Ранее сообщалось, что защитник петербургского «Зенита» и сборной России Юрий Жирков планирует завершить карьеру после окончания предстоящего чемпионата Европы.