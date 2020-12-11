Судья Матюнин был пожизненно отстранен за взятку в 200 тыс. рублей

Стала известна сумма взятки, за которую российский судья Максим Матюнин пожизненно отстранен от работы в футболе.

По информации «Чемпионата», арбитр получил от представителя футольного клуба «Чайка» Олега Баяна 200 тысяч рублей за содействие в обеспечении необходимого результата игры 1/32 финала Кубка России против «Армавира».

Отмечается, что судейская бригада отрицает факт получения взятки.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов пропустит игру с тульским «Арсеналом» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за плохого самочувствия.