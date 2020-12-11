Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала отмену чемпионата Европы по фигурному катанию, передает News.ru.

Напомним, турнир должен был состояться с 25 по 31 января в Загребе.

«От отмены европейского первенства пострадают абсолютно все фигуристы. Россияне в Европе — самые сильные фигуристы, но свои лидеры есть и в других странах. Поэтому это удар по всем», — сказала Бестемьянова.



Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала новость об отмене ЧЕ по фигурному катанию.