Тарасова прокомментировала новость об отмене ЧЕ по фигурному катанию
Андрей Черников
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость об отмене чемпионата Европы по фигурному катанию, передает RT.
Напомним, турнир должен был состояться с 25 по 31 января в Загребе.
«На месте спортсменов и их тренеров я бы поехала на чемпионат России. После него я бы дала спортсменам отдохнуть неделю. Получилась бы хорошая пауза в середине сезона», — сказала Тарасова.
Также она отметила, что пока ситуация позволяет, внутренние старты отменять не стоит, потому что это тренировки.
Ранее чемпионат Европы по фигурному катанию был отменен.