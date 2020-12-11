Тарасова прокомментировала новость об отмене ЧЕ по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость об отмене чемпионата Европы по фигурному катанию, передает RT.

Напомним, турнир должен был состояться с 25 по 31 января в Загребе.

«На месте спортсменов и их тренеров я бы поехала на чемпионат России. После него я бы дала спортсменам отдохнуть неделю. Получилась бы хорошая пауза в середине сезона», — сказала Тарасова.

Также она отметила, что пока ситуация позволяет, внутренние старты отменять не стоит, потому что это тренировки.



Ранее чемпионат Европы по фигурному катанию был отменен.