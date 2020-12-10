Шведского лыжника дисквалифицировали за ставку на гонку со своим участием

Шведского лыжника Макса Новака дисквалифицировали за ставку на гонку со своим участием, сообщает Expressen.

Стоит отметить, что Новак поставил на победу Вильяма Поромяа. Интересно, что Новак стал победителем гонки, а Поромяа занял второе место.

«Я играл, не зная, что совершаю ошибку. Ставить на результат собственной гонки никогда не было проблемой в лыжном мире», — сказал Новак.



Ранее сборная Норвегии по лыжным гонкам снялась с «Тур де Ски».