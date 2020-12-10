Шведского лыжника дисквалифицировали за ставку на гонку со своим участием

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Шведского лыжника Макса Новака дисквалифицировали за ставку на гонку со своим участием, сообщает Expressen.

Стоит отметить, что Новак поставил на победу Вильяма Поромяа. Интересно, что Новак стал победителем гонки, а Поромяа занял второе место.

«Я играл, не зная, что совершаю ошибку. Ставить на результат собственной гонки никогда не было проблемой в лыжном мире», — сказал Новак.

Ранее сборная Норвегии по лыжным гонкам снялась с «Тур де Ски».