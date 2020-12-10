Шведского лыжника дисквалифицировали за ставку на гонку со своим участием
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Шведского лыжника Макса Новака дисквалифицировали за ставку на гонку со своим участием, сообщает Expressen.
Стоит отметить, что Новак поставил на победу Вильяма Поромяа. Интересно, что Новак стал победителем гонки, а Поромяа занял второе место.
«Я играл, не зная, что совершаю ошибку. Ставить на результат собственной гонки никогда не было проблемой в лыжном мире», — сказал Новак.
Ранее сборная Норвегии по лыжным гонкам снялась с «Тур де Ски».