Бубнов оценил игру «Локомотива» в Лиге чемпионов

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Бубнов оценил выступление столичного «Локомотива» в Лиге чемпионов, передает Sportbox.ru.

Красно-зеленые заняли четвертое место в группе, набрав три очка.

«Семина уволили из-за неудовлетворительных результатов в Лиге чемпионов. Сегодня мы не наблюдаем никакого качественного улучшения. Как минимум, в этом смысле смена тренера оказалось неэффективной», — сказал Бубнов.



Ранее «Локомотив» проиграл «Баварии» в матче Лиги чемпионов.