Родственники Марадоны начали войну за наследство
Андрей Черников
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Родственники футболиста Диего Марадоны начали войну за наследство игрока, которое составляет €40 млн. Также у Марадоны имелась элитная недвижимость и парк премиальных автомобилей.
«Война за деньги Марадоны будет не просто соперничеством — это будет настоящий чемпионат мира», — отмечает The Sun.
Сообщается, что на деньги спортсмена, который умер 25 ноября, претендуют не менее 16 человек.
Стоит отметить, что у Марадоны пять признанных детей. Еще семь человек претендуют на этот статус.
Ранее портрет Марадоны предложили разместить на банкноте.