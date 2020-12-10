Родственники Марадоны начали войну за наследство

Родственники футболиста Диего Марадоны начали войну за наследство игрока, которое составляет €40 млн. Также у Марадоны имелась элитная недвижимость и парк премиальных автомобилей.

«Война за деньги Марадоны будет не просто соперничеством — это будет настоящий чемпионат мира», — отмечает The Sun.

Сообщается, что на деньги спортсмена, который умер 25 ноября, претендуют не менее 16 человек.

Стоит отметить, что у Марадоны пять признанных детей. Еще семь человек претендуют на этот статус.



Ранее портрет Марадоны предложили разместить на банкноте.