Хабиб перепостил фото со своим тренером

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов перепостил фотографию со своим тренером Хавьером Мендесом, которую тот выложил в Instagram.

«Смотрю на Хабиба, когда думаю, что сейчас мне будут задавать вопросы. Я тут словно секьюрити», — подписал снимок Мендес.

«Что случилось, тренер?» — ответил Хабиб.

24 октября Хабиб одолел американца Джастина Гэтжи. После боя россиянин объявил о завершении карьеры.



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