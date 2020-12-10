Хабиб перепостил фото со своим тренером
Андрей Черников
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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов перепостил фотографию со своим тренером Хавьером Мендесом, которую тот выложил в Instagram.
«Смотрю на Хабиба, когда думаю, что сейчас мне будут задавать вопросы. Я тут словно секьюрити», — подписал снимок Мендес.
«Что случилось, тренер?» — ответил Хабиб.
24 октября Хабиб одолел американца Джастина Гэтжи. После боя россиянин объявил о завершении карьеры.
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