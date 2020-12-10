Фигуристка Туктамышева записала видеоприглашение на чемпионат России
Андрей Черников
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Фигуристка Елизавета Туктамышева записала видеоприглашение на чемпионат России.
Напомним, турнир пройдет с 22 по 27 декабря в Челябинске.
«Приглашаю вас на чемпионат России, который будет проходить в Челябинске. Смотрите, болейте. Будет очень интересно. Мы постараемся показать все, на что способны», — сказала спортсменка в Instagram.
Ранее Евгения Медведева и Туктамышева не выполнили критерии отбора на чемпионат России.