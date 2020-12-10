Фигуристка Туктамышева записала видеоприглашение на чемпионат России

Фигуристка Елизавета Туктамышева записала видеоприглашение на чемпионат России.

Напомним, турнир пройдет с 22 по 27 декабря в Челябинске.

«Приглашаю вас на чемпионат России, который будет проходить в Челябинске. Смотрите, болейте. Будет очень интересно. Мы постараемся показать все, на что способны», — сказала спортсменка в Instagram.



Ранее Евгения Медведева и Туктамышева не выполнили критерии отбора на чемпионат России.