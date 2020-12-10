«Реал» установил рекорд Лиги чемпионов

9 декабря мадридский «Реал» обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» в матче Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 2:0.



Подопечные Зинедина Зидана вышли из группы главного европейского турнира в 29-й раз с учетом второго группового этапа, который проводился c сезона-1999/2000 по

сезон-2002/2003, что является рекордом турнира.



Ранее «Реал» обыграл «Боруссию» в матче Лиги чемпионов благодаря дублю Карима Бензема.