Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

В 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют: мюнхенская «Бавария», мадридский «Атлетико», мадридский «Реал», менхенгладбахская «Боруссия», «Манчестер Сити», «Порту», «Ливерпуль», бергамская «Аталанта», лондонский «Челси», «Севилья», дортмундская «Боруссия», римский «Лацио», туринский «Ювентус», каталонская «Барселона», «Пари Сен-Жермен» и «Лейпциг».

Напомним, что от России в групповом этапе Лиги чемпионов выступали три клуба – петербургский «Зенит», московский «Локомотив» и «Краснодар». «Зенит» и «Локомотив» заняли последние места и завершили участие в европейских кубках. «Краснодар» занял третье место и попал в плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Ранее сообщалось, что игроки «ПСЖ» и «Истанбула» преклонили колено перед матчем Лиги чемпионов.