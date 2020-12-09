Зайнутдинов поделился ожиданиями от матча Лиги Европы «Динамо» — ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, передает официальный сайт московского клуба.

По словам полузащитника, несмотря на то, что ЦСКА лишился шансов выйти из группы, мотивация на игру с «Динамо» есть. Зайнутдинов отмечает, что московский клуб хочет порадовать своих болельщиков.

«Хотим на хорошей ноте завершить Лигу Европы», — добавил он.

Матч «Динамо» — ЦСКА состоится 10 декабря в Загребе. Начало — 23:00.

Ранее сообщалось, что игроки «ПСЖ» и «Истанбула» преклонили колено перед матчем Лиги чемпионов.