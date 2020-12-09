Российский пилот «Формулы-1» оказался в центре сексуального скандала

Российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин оказался в центре сексуального скандала.

На странице пилота в Instagtam появилось видео, на котором он пристает к девушке и хватает ее за грудь в машине.

Девушка пытается защититься и показывает Мазепину средний палец.

Позже россиянин удалил видео со своей страницы, но оно успело разлететься по социальным сетям.

Напомним, что Мазепин в следующем сезоне будет выступать за команду «Хаас».

Ранее Мазепина оштрафовали и лишили подиума в гонке «Формулы-2».