Российский пилот «Формулы-1» оказался в центре сексуального скандала
Карен Саркисян
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Российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин оказался в центре сексуального скандала.
На странице пилота в Instagtam появилось видео, на котором он пристает к девушке и хватает ее за грудь в машине.
Девушка пытается защититься и показывает Мазепину средний палец.
Позже россиянин удалил видео со своей страницы, но оно успело разлететься по социальным сетям.
Напомним, что Мазепин в следующем сезоне будет выступать за команду «Хаас».
Ранее Мазепина оштрафовали и лишили подиума в гонке «Формулы-2».
Stories deletado do Nikita Mazepin ASSEDIANDO uma mulher e pegando nos seios dela.— Romain Grosjean Brasil ���� (@RGrosjeanBR) December 9, 2020
Vídeo com censura.
Esse é o piloto que vocês queriam @HaasF1Team ??? pic.twitter.com/tblqTExvnM