Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала предварительный список участников чемпионата России.

В состав участников вошла чемпионка Европы Алена Косторная, которая из-за положительного теста на коронавирус пропустила заключительный этап Кубка России.

Победительница чемпионата мира и Европы Евгения Медведева в предварительный список не включена.

Медведева рассказала о своих дальнейших планах, передает ТАСС.

По словам фигуристки, она планирует тренироваться и готовиться к следующему сезону. Медведева надеется, что здоровье не будет ее беспокоить.

«Хотелось пожелать всем здоровья и беречь себя», — добавила она.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 24 по 27 декабря.

Ранее дочь Пескова и Навки выиграла соревнования по фигурному катанию.