Агент исключил возможность перехода лучшего бомбардира Олимп — ФНЛ в ЦСКА

Агент нападающего самарских «Крыльев Советов» Ивана Сергеева Юрий Штромберг прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны московского ЦСКА и «Локомотива», передает Sport24.

По словам агента нападающего, Сергеев никуда не собирается уходить из «Крыльев Советов». Штромберг отмечает, что до конца сезона нападающий точно останется в самарском клубе.

«С другими клубами не общались. Это все на уровне слухов», — добавил он.

Иван Сергеев забил 22 мяча в Олимп - Футбольной национальной лиге и лидирует в гонке бомбардиров.

Ранее сообщалось, что ЦСКА отправился в Загреб на матч Лиги Европы с «Динамо».