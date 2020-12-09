В Кремле прокомментировали отстранение Лукашенко от участия в Олимпийских играх

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал недопущение президента Белоруссии Александра Лукашенко к участию в Олимпийских играх и других мероприятиях под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК).

Пресс-секретарь Российской Федерации отметил, что Александр Лукашенко является законным президентом Республики Белоруссия и возглавляет Национальный олимпийский комитет этой страны.

По словам Пескова, в Кремле очень сожалеют в связи с решением об отстранении президента Белоруссии от Олимпийских игр.

«Мы дорожим нашими отношениями с Республикой Белоруссии, которые являются многогранными и в том числе включают сотрудничество в области спорта», — добавил он.

Ранее белорусская оппозиция рассказала, как добилась отстранения Лукашенко от Олимпийских игр.