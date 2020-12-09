ЦСКА отправился в Загреб на матч Лиги Европы с «Динамо»

ЦСКА отправился в Загреб на заключительный матч группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Динамо», сообщает официальный Twitter московского клуба.

Напомним, что ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

За тур до окончания группового этапа московский клуб с тремя очками занимает последнее место в группе K.

Матч «Динамо» — ЦСКА состоится 10 декабря. Начало — в 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что матч «ПСЖ» — «Истанбул» будет доигран 9 декабря.