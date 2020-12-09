ЦСКА отправился в Загреб на матч Лиги Европы с «Динамо»
Карен Саркисян
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ЦСКА отправился в Загреб на заключительный матч группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Динамо», сообщает официальный Twitter московского клуба.
Напомним, что ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.
За тур до окончания группового этапа московский клуб с тремя очками занимает последнее место в группе K.
Матч «Динамо» — ЦСКА состоится 10 декабря. Начало — в 23:00 мск.
Ранее сообщалось, что матч «ПСЖ» — «Истанбул» будет доигран 9 декабря.
✈ Летим в Хорватию на матч с Динамо #ЗагребЦСКА pic.twitter.com/JJ9XuyAN1K— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 9, 2020