Судья отреагировал на расизм в матче Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул»
Бывший румынский судья Кристи Балаж отреагировал на расизм в прерванном матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул Башакшехир», передает GSP.ro.
Напомним, что резервный судья встречи Себастьян Колцеску назвал помощника главного тренера «Истанбул Башакшехир» Пьера Вебо черным.
Футболисты «Истанбул Башакшехир» в знак протеста ушли с поля и отказались доигрывать игру.
По мнению румынского судьи, если Себастьян Колцеску использовал расистские слова по отношению к тренеру, то это недопустимо.
Балаж отмечает, что очень хорошо знает Колцеску, и он никогда никого не обижал, ни по цвету кожи, ни по религиозным мотивам.
«Они очень уважительно относятся ко всем игрокам», — добавил он.
Матч «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул Башакшехир» будет доигран 9 декабря. Начало — 20.55 мск.
Ранее сообщалось, что матч «ПСЖ» — «Истанбул» будет доигран 9 декабря.