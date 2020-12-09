Судья отреагировал на расизм в матче Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул»

Бывший румынский судья Кристи Балаж отреагировал на расизм в прерванном матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул Башакшехир», передает GSP.ro.

Напомним, что резервный судья встречи Себастьян Колцеску назвал помощника главного тренера «Истанбул Башакшехир» Пьера Вебо черным.

Футболисты «Истанбул Башакшехир» в знак протеста ушли с поля и отказались доигрывать игру.

По мнению румынского судьи, если Себастьян Колцеску использовал расистские слова по отношению к тренеру, то это недопустимо.

Балаж отмечает, что очень хорошо знает Колцеску, и он никогда никого не обижал, ни по цвету кожи, ни по религиозным мотивам.

«Они очень уважительно относятся ко всем игрокам», — добавил он.

Матч «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул Башакшехир» будет доигран 9 декабря. Начало — 20.55 мск.

Ранее сообщалось, что матч «ПСЖ» — «Истанбул» будет доигран 9 декабря.