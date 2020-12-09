В Белоруссии рассказали, какой эффект произвели наложенные на Лукашенко санкции

Исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин рассказал в интервью «Газете.Ru», какой эффект оказали санкции, наложенные Международным олимпийским комитетом (МОК) на Александра Лукашенко.

«Эти санкции в первую очередь сильны своим символизмом. На эту победу обратит внимание весь мир. Новость о санкциях МОКа за сутки облетела всю планету.

Причем очень важно, что под санкции попал и Лукашенко лично, это принципиальный момент. Люди вновь обратили внимание на происходящее в нашей стране.

К этому решению будут прислушиваться все спортивные федерации. А для сомневающихся в Белоруссии санкции стали очередным доказательством, что все мировое сообщество не поддерживает режим Лукашенко. При этом санкции еще и временные, они могут быть расширены.

В то же время от этих санкций есть и реальный эффект — теперь отстраненные спортсмены смогут поехать на Олимпиаду в обход решения белорусского НОК.

Это самый важный итог принятых МОК решений. Именно этого мы и добивались. Будут ли они выступать под нейтральным флагом? Этот вопрос еще не обсуждался, но, скорее всего, да», — рассказал Опейкин.

Напомним, 7 декабря президент МОК Томас Бах объявил о санкциях в отношении Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии во главе с президентом страны. В частности, Лукашенко запрещено посещать какие-либо мероприятия под эгидой МОК, в том числе Олимпийские игры.

К этому решению привела деятельность Белорусского фонда спортивной солидарности, который обратился в МОК с информацией о политической дискриминации белорусских спортсменов, не согласных с результатами президентских выборов.

Ранее Лукашенко прокомментировал санкции МОК в отношении Белоруссии.