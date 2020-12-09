В Белоруссии рассказали, как добились отстранения Лукашенко от Олимпийских игр

Исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин рассказал в интервью «Газете.Ru», как его организация сумела привлечь внимание Международного олимпийского комитета (МОК) к проблемам белорусских спортсменов, не согласных с итогами президентских выборов.

7 декабря президент МОК Томас Бах объявил о санкциях в отношении Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии во главе с Александром Лукашенко. В частности, президенту Белоруссии запрещено посещать какие-либо мероприятия под эгидой МОК, в том числе Олимпийские игры.

«Достучаться до Международного олимпийского комитета было достаточно легко. Одно дело, если бы ситуация и правда была спорной и неоднозначной, но тут речь шла об очевидных вещах. Более 60 увольнений людей, которые были подписантами нашего письма (открытое письмо более 1,5 тысяч спортсменов и тренеров, которые назвали выборы президента Белоруссии сфальсифицированными и потребовали проведения повторного голосования. — «Газета.Ru»).

Более 15 человек, заслуженных спортсменов, отсидели сроки от 7 до 15 суток, порядка 10 человек потеряли место в сборной. При этом ни одного заявления или протеста от белорусского НОК не было. НОК нужен для того, чтобы защищать права спортсменов, но здесь он, очевидно, был не на их стороне.

Плюс для МОК были очень важны свидетельства самих спортсменов, а не какие-то газетные репортажи, и этих свидетельств они получили десятки. Представители МОК напрямую общались с людьми, и те просто рассказывали свои истории. Системный подход в их отстранениях был очевиден, и игнорировать это было невозможно», — рассказал Опейкин.

Ранее Лукашенко прокомментировал санкции МОК в отношении Белоруссии.