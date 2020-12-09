Матвей Сафонов выбыл до конца года

«Краснодар» сыграл вничью с лондонским «Челси» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча проходила на стадионе «Стемфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счетом 1:1.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после игры рассказал о травме вратаря Матвея Сафонова, передает «Матч ТВ».

«Сафонов получил травму на тренировке. Этот год для него закончен», — сказал он.

Ранее сообщалось, что два игрока «Краснодара» не преклонили колено перед матчем с «Челси».

Лига чемпионов. 6-й тур

«Челси» (Англия) — «Краснодар» (Россия) — 1:1

Голы: 0:1 — Кабелла, 24; 1:1 — Жоржиньо (пенальти), 28.