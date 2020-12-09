Петербургский «Зенит» проиграл дортмундской «Боруссии» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1.

После шести туров группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» набрал одно очко и занял последнее место в турнирной таблице группы F.

Таким образом, российский клуб набрал одно очко в Лиге чемпионов впервые за 13 лет.

Футбол. Лига чемпионов. 6 тур

«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия) — 1:2

Голы: 1:0 — Дриусси, 16; 1:1 — Пищек, 68; 1:2 — Витцель, 79.

Ранее сообщалось, что матч «ПСЖ» — «Истанбул» будет доигран 9 декабря.