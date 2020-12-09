Семак высказался об оскорблениях в адрес Дзюбы
Анастасия Мартыненко
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об оскорблениях болельщиков в адрес нападающего команды Артема Дзюбы, передает официальный сайт петербургского клуба.
«Вираж» оскорблял форварда во время матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», который состоялся в Санкт-Петербурге. Стоит отметить, что поединок «Зенит» проиграл со счетом 1:2.
«Что здесь комментировать? Наше дело работать, добиваться результата, что мы и делаем», — заявил специалист.
Ранее сообщалось, что Семак ответил на вопрос об отставке.