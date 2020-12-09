Дубль Роналду помог «Ювентусу» разбить «Барселону» в Лиге чемпионов

Туринский «Ювентус» переиграл «Барселону» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянской команды. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Дубль на свой счет в этом матче записал португальский нападающий Криштиану Роналду, который отличился на 13-й и 52-й минутах игры, причем оба гола были оформлены с пенальти. Еще один мяч на свой счет записал Уэстон Маккенни, забивший на 20-й минуте.

Стоит отметить, что у «Барселоны» и «Ювентуса» одинаковое количество баллов — 15. Обе команды сыграют в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» сыграл вничью с «Челси» в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов. 6-й тур

«Барселона» (Испания) — «Ювентус» (Италия) — 0:3

Голы: 0:1 — Роналду (пенальти), 13; 0:2 — Маккенни, 20; 0:3 — Роналду (пенальти), 52.