Два игрока «Краснодара» не преклонили колено перед матчем с «Челси»

Защитники «Краснодара» Игорь Смольников и Кристиан Рамирес не встали на колено перед матчем заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

Незадолго до стартового свистка многие футболисты команд преклонили колено в знак солидарности с борьбой против расовой дискриминации.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Перед первой встречей, прошедшей в Краснодаре 28 сентября, несколько игроков «Краснодара» также не преклонили колено, за что подверглись критике в Великобритании.

Ранее «Челси» и «Краснодар» объявили составы на матч Лиги чемпионов.