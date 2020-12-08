Лукашенко прокомментировал санкции МОК в отношении Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал санкции Международного олимпийского комитета (МОК), передает белорусское агентство «БелТА».

Напомним, что МОК временно запретил всем членам исполкома Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии участие во всех международных турнирах, включая Олимпиаду.

Решение МОК относится к президенту НОК Лукашенко, вице-президенту Виктору Лукашенко, члену исполкома Дмитрию Баскову и представителю спортсменов Татьяне Дроздовской.

«Посмотрим, поддержит ли нас Россия. Помните, МОК когда-то против России всем фронтом пошел? Американцы крикнули «фас», и они поперли», — сказал Лукашенко.

Ранее баскетболистка назвала ситуацию в Белоруссии «геноцидом народа».