Защитник ЦСКА и сборной России рассказал о своем отношении к Путину

Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес рассказал о своем отношении к российским знаменитостям и Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, передает «Комсомольская правда».

По словам защитника, он ведет очень уединенный образ жизни и если столкнется с кем-то из российских знаменитостей, узнает только одного из них – Владимира Путина.

При этом Фернандес отмечает, что не ходит на выборы.

«Если бы пошел – голосовал бы за Путина», — добавил он.

Напомним, что в 2016 году Фернандес получил российское гражданство и выступил на чемпионате мира 2018 года за сборную России.

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