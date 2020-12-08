Бышовец счел жребий отбора к ЧМ-2022 для сборной России благосклонным

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Анатолий Бышовец счел жеребьевку отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года для сборной России благосклонным. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, получившуюся группу для подопечных Станислава Черчесова, где также присутствуют сборные Хорватии, Словакии, Словении, Мальты и Кипра можно назвать группой жизни.

Также специалист выразил надежду, что Россия поборется с серебряными призерами чемпионата мира — 2018 за прямую путевку на катарский мундиаль, так как у хорватской национальной команды в следующем году продолжится смена поколений.

Ранее сообщалось, что агент бывшего нападающего петербургского «Зенита» и сборной Бразилии Халка Даниэль Лоренц высказался о будущем своего клиента.