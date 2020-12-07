Экс-игрок АПЛ рассказал, как в девять лет перевозил наркотики

Бывший игрок клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ньюкасл» Йетро Виллемс рассказал, как в детстве занимался перевозкой наркотиков, передает Sportbible.com.

«Моя семья переехала из Кюрасао в Нидерланды. У нас были проблемы с деньгами. Родители решили заняться перевозкой наркотиков. Я был курьером. Ребенок не вызывал подозрений у полицейских», — сказал игрок.

Напомним, сейчас Виллемс выступает за немецкий «Айнтрахт».



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