Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира к ЧМ

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, передает официальный канал сборной России в YouTube.

Подопечные Станислава Черчесова сыграют с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

«Надо быть лучше в конкретный час. Не дай бог, чтобы повторилась ситуация, как с Сербией. Нам тогда не хватало многих футболистов. У нас должны быть запасные планы. С пандемией все столкнулись», — сказал Черчесов.

Также специалист отметил, что национальная команда попала в ровную группу.

Ранее стали известны все соперники сборной России по отборочному турниру к ЧМ-2022.