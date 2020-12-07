Сафронов назвал проблемы состава сборной на Кубок Первого канала

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Андрей Сафронов назвал проблемы в составе сборной на Кубок Первого канала.

«Хотелось бы остановиться на одном моменте. Кто-то скажет, что вратарская бригада — явно не сильнейшее звено этой сборной. Но, во-первых, я бы не спешил ставить вопрос о недоверии. Самонов более-менее стабилен. Бердин по осени был как Чацкий, попавший с корабля на бал. Парень недобрал свое в период предсезонной подготовке, но из-за коронавируса в клубе стало некому играть. Пришлось выходить на лед, закрывая амбразуры за себя и за того парня. Не удивлюсь, если именно его выпустят на лед во всех оставшихся до перерыва матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Чтобы подвести к Евротуру в боевой форме.

Во-вторых, Кубок Первого канала вскрывает одну более серьезную кадровую проблему. Отличных вратарей в России много. Но если смотреть с прицелом на тот же чемпионат мира, то в КХЛ однозначного первого номера нет. Кто-то сыроват для международной арены. Кто-то сидит и ждет погоды у североамериканского хоккейного океана. В итоге своего Третьяка или Бобровского, однозначного первого номера, нет даже для домашнего этапа Евротура. Вас не беспокоит эта ситуация?» — передает слова Сафронова корреспондент «Газеты.Ru».

Напомним, Кубок Первого канала пройдет с 17 по 20 декабря в Москве.

Ранее стал известен состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала.