Тренер «Барселоны» сравнил Месси и Роналду

Тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман сравнил игрока сине-гранатовых Лионеля Месси и футболиста туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, передает Diario Sport.

«Для меня они — два лучших игрока мира в последние годы. У них очень разные данные, но они способны на голы, хет-трики и завоевание трофеев», — сказал Куман.

Напомним, «Ювентус» и «Барселона» сыграют 8 декабря в матче Лиги чемпионов.



Ранее Месси обошел Роналду в списке лучших нападающих года.