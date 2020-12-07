Бразильский форвард Халк покинул «Шанхай СИПГ».

«Спасибо правлению и одноклубникам. Они делились многолетним опытом и самоотверженностью. Вместе у нас было бесчисленное множество достижений. Были и моменты сложностей, но мы доверяли друг другу», — написал Халк в Instagram.



Напомним, появилась информация, что нападающим интересуется петербургский «Зенит».



Ранее сообщалось о том, что «Зенит» не ведет переговоров с Халком.