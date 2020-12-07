Фигуристка Самоделкина лидирует после короткой программы юниорок на этапе Кубка России

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Фигуристка Софья Самоделкина лидирует после короткой программы юниорок на пятом этапе Кубка России.

Софья набрала 81,23 балла.

Стоит отметить, что во время проката у фигуристки пошла кровь из носа.

На втором месте располагается Вероника Жилина (77,28), замыкает тройку сильнейших Аделия Петросян (73,39).

Ранее Илья Авербух порассуждал о продолжении «Ледникового периода».