Фигуристка Самоделкина лидирует после короткой программы юниорок на этапе Кубка России
Андрей Черников
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Фигуристка Софья Самоделкина лидирует после короткой программы юниорок на пятом этапе Кубка России.
Софья набрала 81,23 балла.
Стоит отметить, что во время проката у фигуристки пошла кровь из носа.
На втором месте располагается Вероника Жилина (77,28), замыкает тройку сильнейших Аделия Петросян (73,39).
Ранее Илья Авербух порассуждал о продолжении «Ледникового периода».