Стали известны стартовые составы на матч РПЛ «Сочи» — «Ахмат»

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Стали известны стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и грозненским «Ахматом».

«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Жоаозиньо, Руденко, Дуганджич, Маммана, Юсупов, Цаллагов, Нобоа.

«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Харин, Полярус, Мелкадзе, Тимофеев, Бериша, Исмаэл

Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

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