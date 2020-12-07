Стали известны стартовые составы на матч РПЛ «Сочи» — «Ахмат»
Андрей Черников
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Стали известны стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и грозненским «Ахматом».
«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Жоаозиньо, Руденко, Дуганджич, Маммана, Юсупов, Цаллагов, Нобоа.
«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Харин, Полярус, Мелкадзе, Тимофеев, Бериша, Исмаэл
Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.
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