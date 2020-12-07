Авербух порассуждал о продолжении «Ледникового периода»
Андрей Черников
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Продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух порассуждал о продолжении проекта, передает Sport24.
«Все довольны рейтингом. Я лично хочу это продолжение, но пока рано об этом говорить. Думаю, уже к весне следующего года мы будем знать, будет ли продолжение проекта», — сказал Авербух.
Напомним, ведущими десятого сезона шоу являются Алексей Ягудин и Алина Загитова.
Ранее Авербух высказался против отмены соревнований по фигурному катанию.