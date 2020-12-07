Авербух порассуждал о продолжении «Ледникового периода»

Продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух порассуждал о продолжении проекта, передает Sport24.

«Все довольны рейтингом. Я лично хочу это продолжение, но пока рано об этом говорить. Думаю, уже к весне следующего года мы будем знать, будет ли продолжение проекта», — сказал Авербух.

Напомним, ведущими десятого сезона шоу являются Алексей Ягудин и Алина Загитова.



Ранее Авербух высказался против отмены соревнований по фигурному катанию.