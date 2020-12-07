Авербух высказался о критике Чен в адрес Загитовой

Продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух высказался о критике Иоланды Чен в адрес ведущей шоу Алины Загитовой, передает Sport24.

Напомним, бывшая легкоатлетка сказала, что ей стыдно за Загитову.

«Считаю, такие высказывания не красят Иоланду. Это непрофессиональные и некорректные высказывания. Я просто не могу поверить, что Иоланда могла такое сказать», — сказал Авербух.



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