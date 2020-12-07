Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от чемпионата России по фигурному катанию.

Напомним, соревнования пройдут с 22 по 27 декабря в Челябинске.

«Ожесточенная борьба будет не только у девочек, но и у мальчиков. Очень жаль, что так много заболело. Но из-за этого соревнования, как и жизнь, не отменяются», — передает слова Тарасовой ТАСС.

Также она отметила, что чемпионат России всегда был, есть и останется самым интересным соревнованием сезона.



Ранее Тарасова оценила феноменальное выступление Камилы Валиевой на Кубке России.