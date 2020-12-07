Боярский не хочет видеть Дриусси в «Зените»

Актер Михаил Боярский заявил, что не хочет видеть игрока Себастьяна Дриусси в петербургском «Зените», передает «Чемпионат.com».

Напомним, футболист заявил, что играет на «дерьмовой» позиции уже три года и устал от этого.

«Высказываться подобным образом через прессу — некорректно. Будет правильно, если он уйдет из команды. Он был полезен для клуба, но он не прижился в коллективе. В «Зените» его карьера закончилась», — заявил Боярский.



Ранее Дриусси изъявил желание покинуть Россию.