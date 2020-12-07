Евро-2020 может пройти без зрителей

Стала известно, когда Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) примет решение по допуску зрителей на Евро-2020.

«Решение о том, по какому сценарию пройдет Евро, будет принято 5 марта 2021 года», — говорится на сайте оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Сейчас организация рассматривает четыре варианта развития событий: матчи при полной загрузке стадиона, от 50 до 100 процентов зрителей, от 20 до 30 процентов зрителей и матчи без зрителей.

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе сборная России сыграет с Бельгией, Финляндией и Бельгией.

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