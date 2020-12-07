Фигуристка Валиева поблагодарила тренерский штаб команды Тутберидзе

Чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном фигурном катании Камила Валиева поблагодарила тренерский штаб команды во главе с заслуженным специалистом Этери Тутберидзе за причастность к победе на пятом этапе Кубка России, который проходит в Москве. Соответствующий пост спортсменка опубликовала в своем Instagram.

По ее словам, наставники проявили серьезное терпение при работе с ней.

«Спасибо моим тренерам за работу, помощь, терпение и понимание. Трудимся дальше. Хочу, чтобы у вас всегда была возможность меня похвалить», — написала Валиева.

Напомним, что 14-летняя спортсменка выиграла произвольную программу с отрывом от ближайшей преследовательницы в лице Анастасии Таракановой более чем в 37 баллов.

Ранее сообщалось, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) наградила Этери Тутберидзе почетным знаком «За вклад в отечественное фигурное катание».