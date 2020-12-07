Агент опроверг слова Дриусси о желании срочно покинуть «Зенит»

Агент Эрна Берман, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Себастьяна Дриусси, опроверг слова своего клиента о желании срочно покинуть расположение петербургской команды. Об этом сообщает Еврофутбол.

По его словам, попавший в российские спортивные СМИ перевод слов южноамериканца о недовольстве своей позицией в тактическом расположении сине-бело-голубых оказался неточным.

«Думаю, в России не так поняли слова Себастьяна. Он сказал, что хотел бы когда-нибудь вернуться в «Ривер Плейт», но не говорил, что хочет это сделать именно сейчас.

В настоящее время Дриусси на 100% сконцентрирован на «Зените», — сказал агент.

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена усилить две позиции в зимнее трансферное окно.