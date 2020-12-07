Появилось совместное фото двух российских чемпионов UFC

Российский обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян выложил в своем Instagram фото с дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым.

27-летний боец побывал на первом турнире нового промоушена, организованного Нурмагомедовым, и пожелал ему успешного продвижения.

«Надеюсь, что будут ребята из Сибири и Урала кто будет прославлять наши регионы в организации», — написал Ян.

Напомним, что после победного боя с Джастином Гэтжи Хабиб объявил о завершении профессиональной карьеры в ММА.

Ранее сообщалось, что глава UFC Дана Уайт рассказал о причинах отчисления Йоэля Ромеро.