Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков поделился эмоциями после ничьей с ЦСКА в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Соответствующий пост спортсмен опубликовал в Instagram.

«Это, наверное, был самый сложный матч из всех на данный момент. Рубка на каждом метре поля, ЦСКА — быстрые и техничные ребята. Было сложно. Не очень доволен, как сыграл сегодня... Перехваты, борьба — окей, но были и ошибки, в основном в продвижении вперед.

В любом случае, команда — бойцы. Самоотдача — топ. Перестроились во втором тайме, заиграли лучше, и по такой игре, наверное, все же приобрели одно, а не потеряли два. Двигаемся дальше, есть куда расти», — написал хавбек.

Ранее сообщалось, что нападающий казанского «Рубина» Иван Игнатьев обратился к болельщикам после удаления в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Локомотива» (1:3).