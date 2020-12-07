Российский пилот Даниил Квят прокомментировал гонку Гран-при Сахира, передает официальный сайт «Альфа Таури».

Напомним, что по итогам Гран-при Сахира Дании Квят занял седьмое место.

По словам российского пилота, это был очень хороший для него уикенд и он даже надеялся на более высокий результат. Квят отмечает, что седьмое место — неплохой результат, гонка получилась хорошей и он очень доволен своим выступлением.

«Было интересно и здорово привезти домой заслуженные очки», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Квят показал 12-е время в третьей практике Гран-при Сахира.