Квят прокомментировал гонку Гран-при Сахира
Карен Саркисян
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Российский пилот Даниил Квят прокомментировал гонку Гран-при Сахира, передает официальный сайт «Альфа Таури».
Напомним, что по итогам Гран-при Сахира Дании Квят занял седьмое место.
По словам российского пилота, это был очень хороший для него уикенд и он даже надеялся на более высокий результат. Квят отмечает, что седьмое место — неплохой результат, гонка получилась хорошей и он очень доволен своим выступлением.
«Было интересно и здорово привезти домой заслуженные очки», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Квят показал 12-е время в третьей практике Гран-при Сахира.